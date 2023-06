Bari Pride, Pd Puglia 'sempre per tutela diritti Lgbtq+'

(ANSA) - BARI, 17 GIU - "Siamo numerosi in piazza oggi perché è importante esserci, il Pd sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq+. A partire dal matrimonio egualitario e dalla lotta ad ogni forma di violenza omofoba.

Siamo qui perché è importante dire che il pd è per allargamento dei diritti. La battaglia per i diritti non ha colore politico e non va politicizzata, lo dico soprattutto ai liberali del centrodestra che non sono presenti qui. Noi siamo qui fisicamente con tanti nostri militanti e ci saremo sempre, abbiamo aderito come Pd a tutta l'onda Pride in Puglia". Lo dichiara il segretario regionale pugliese del Pd, Domenico De Santis.

"Il nostro lavoro quotidiano - aggiunge - continuerà ogni giorno contro ogni forma di discriminazione e ci batteremo con più forza nelle istituzioni per costruire normative in tal senso.

È bellissimo vedere la città di Bari così colorata e festosa, il Pride non è solo una festa ma è soprattutto una espressione di lotta per la civiltà". (ANSA).