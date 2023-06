Soccorse barche a vela in difficoltà per il maltempo a Gallipoli

(ANSA) - LECCE, 16 GIU - Il personale della capitaneria di porto di Gallipoli ha soccorso tre imbarcazioni a vela battenti bandiera estera che, a causa delle condizioni meteo marine avverse, non riuscivano a ormeggiare. Le difficoltà di manovra erano evidenti e sono state notate sia dal personale del nucleo nostromi sia del personale della sala operativa della capitaneria che ha deciso di inviare una motovedetta in supporto, per scongiurare incidenti con le barche da pesca presenti in banchina. Le imbarcazioni sono state scortate in sicurezza fino all'ormeggio. (ANSA).