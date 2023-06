Medimex, un progetto per il cantautorato nelle scuole pugliesi

(ANSA) - TARANTO, 16 GIU - "Il ruolo dello spettacolo in politica è molto trascurato. Dovremmo insegnare i testi delle canzoni nelle scuole perché la musica è terapia, incitamento.

Bisogna dare un'educazione musicale ai nostri ragazzi". Lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante l'incontro La Canzone è d'Autore? del Medimex di Taranto dove, tra gli altri interventi, l'assessore alla Formazione Sebastiano Leo ha annunciato un nuovo progetto per portare il cantautorato nelle scuole. "Stiamo progettando un'iniziativa per portare la musica di cantautore nelle scuole pugliesi - ha dichiarato l'assessore - sulla scia di quanto già fatto in Liguria, dove gli esperti hanno insegnato ai ragazzi come si costruisce una canzone d'autore. Non basta più parlare la lingua dei ragazzi. Bisogna renderli protagonisti per appassionarli alla musica".

"La presenza istituzionale oggi è importante perché l'obiettivo è quello di riabilitare l'ora di musica nei programmi scolastici e che ruoti anche attorno la grande musica d'autore", ha dichiarato a margine dell' incontro Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex 2023: "Molti di noi si sono formati sulle ispirazioni artistiche delle grandi rockstar, che possono rappresentare un maggiore appeal per gli alunni". Era presente all'incontro anche il cantante Ron: "Il confronto è importante. I nostri ragazzi di adesso hanno bisogno di aiuto, mi capitano progetti interessantissimi ma poi questi giovani non sanno più andare avanti. Nella scuola nessuno si impegna a prendere una canzone, studiarla, capire cosa è successo". (ANSA).