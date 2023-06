Maltempo, stop collegamenti Termoli-Isole Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 16 GIU - Bloccati i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. La motonave Santa Lucia e il jet veloce, arrivato di recente per il periodo estivo, oggi sono rimasti in porto. La pioggia a sorpresa e il vento non hanno permesso le corse giornaliere né durante il mattino né il pomeriggio.

Numerosi i turisti che dovranno attendere la partenza di domani mattina, sempre se le condizioni meteo miglioreranno. (ANSA).