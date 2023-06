Cade in mare e corrente lo trascina, annega custode di un lido

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Il custode di uno stabilimento balneare, di circa 60 anni, è annegato la scorsa notte a Bari: il suo corpo è stato ritrovato questa mattina in mare, all'altezza del porto di Santo Spirito.

Secondo una ricostruzione della Polizia, l'uomo la scorsa notte sarebbe caduto accidentalmente in acqua, scivolando dalla scogliera, e a causa del maltempo e del mare mosso non sarebbe riuscito a tornare a riva.

Questa mattina il proprietario dello stabilimento ha ritrovato gli effetti personali del custode ma l'uomo non c'era e ha quindi chiamato la polizia che ha fatto partire le ricerche con l'aiuto dei vigili del fuoco e della guardia costiera. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e verrà disposta l'autopsia. Al momento gli investigatori escludono si tratti di un suicidio o che qualcuno possa avere spinto l'uomo in mare. (ANSA).