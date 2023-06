Mengoni, Elodie e Fedez tra gli ospiti di Battiti Live

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Saranno cento gli artisti che si esibiranno sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale dell'estate giunto alla 21/a edizione che partirà il 21 giugno da Bari. Tra loro Achille Lauro, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Fedez, Marco Mengoni, Elodie, Paola & Chiara e tanti altri. Le altre due tappe dell'evento a Bari saranno sabato 24 e domenica 25 giugno. A luglio, invece, lo show approda a Gallipoli il 7 e il 9, per un totale di 16 appuntamenti tra Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto. In onda su Italia 1 dal 4 luglio ogni martedì fino a metà agosto, lo show sarà condotto da Alan Palmieri, direttore di Radio Norba, e da Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

"Con Radio Norba Cornetto Battiti Live la Puglia diventa il palcoscenico dell'estate italiana. Siamo impazienti - ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - di vedere anche quest'anno le nostre piazze riempirsi di questa atmosfera unica all'insegna della musica".

"Anche nell'edizione 2023 siamo riusciti ad allestire - ha dichiarato il presidente di Radio Norba Marco Montrone - un cast artistico di primissimo livello, come sempre prestando attenzione a tutti i target e come sempre continuando ad innovare nel format e nell'impiego di tecnologie".

Tra le novità della 21/a edizione l'avvio di Battiti Square, un progetto che porterà artisti di strada, jam session, dj set e laboratori musicali per bambini a Bari e Gallipoli, nei weekend.

Prevista anche un'area cinema, all'aperto, dove saranno trasmessi i cortometraggi di Battiti Story, ed infine un'area talk firmata Tv Sorrisi e Canzoni, media partner di Battiti Live da questa edizione. (ANSA).