In auto 25 chili di hascisc, un arresto nel Foggiano

(ANSA) - MANFREDONIA, 15 GIU - Venticinque chili di hascisc suddivisi in duecentoquaranta panetti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Manfredonia, in provincia di Foggia, che ha arrestato un uomo alla guida dell'auto in cui è stata scoperta la droga. Il gip del tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto ed ha emesso un 'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato, residente in provincia di Verona.

La sostanza stupefacente confezionata in cellophane aveva alcuni segni distintivi diversi ed avrebbe consentito di ricavare, ritengono gli inquirenti, oltre 200 mila dosi. (ANSA).