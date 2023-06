Giornalisti: scrivere con i dati, seminario di formazione a Bari

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Presentare i principali strumenti di conoscenza, comprensione e ricerca dei dati e delle fonti statistiche con l'obiettivo di facilitarne il trattamento e l'utilizzazione da parte dei giornalisti. E' questo l'obiettivo principale del corso di formazione rivolto ai professionisti della comunicazione organizzato dall'Istat sull'informazione statistico-quantitativa in campo sociale, economico e ambientale che si svolgerà a Bari martedì 20 e mercoledì 21 giugno nella Sala conferenze della Regione.

Sono previste due mattine di formazione; nel corso del seminario ricercatori e dirigenti di ricerca Istat presenteranno i passaggi indispensabili per arrivare al prodotto informativo partendo dagli strumenti statistici di base e dal dato grezzo attraverso il sito dell'Istat, le banche dati, i sistemi di data visualization. È prevista la partecipazione del direttore generale Istat, Michele Camisasca. I lavori si apriranno con i saluti di Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale Puglia, di Raffaele Piemontese, assessore e vicepresidente della Regione, di Roberto Serra, direttore generale UPI Puglia e di Piero Ricci, presidente Ordine dei Giornalisti Puglia. Sono previsti gli interventi di esperti dell'Istat: Antonella Bianchino (dirigente Ufficio territoriale Aerea Sud), Giuseppe Stassi (dirigente del Servizio indagini dirette e strumenti digitali per la raccolta dati), Michela Troia, Claudio Ceccarelli (direttore centrale per la raccolta dati), Monica Carbonara, Beniamino Barile, Roberto Palumbo, Agata Madia Carucci, Michele Ferrara. Parteciperà, infine, il giornalista Giuseppe Martellotta.

Il seminario, realizzato in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale Puglia previsto dal protocollo di intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci e Upi e con l'Ordine dei giornalisti della Puglia e di forMedia, Istituto per la formazione al giornalismo e alla comunicazione multimediale, rilascerà ai giornalisti partecipanti 10 crediti formativi. Per accreditarsi occorre utilizzare la consueta procedura attraverso il portale dell'Ordine dei giornalisti cercando l'evento per data, luogo, titolo, o ente di accreditamento forMedia© (ANSA).