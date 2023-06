Al Museo Civico di Bari una mostra celebra Raffaella Carrà

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Dal 23 giugno al 3 settembre, Raffaella Carrà sbarca al Museo Civico di Bari con una mostra che la celebra attraverso opere grafiche, street art, collage e fumetti. L'esposizione, a cura di Maria Paternostro e Silvia Minelli, è stata realizzata lo scorso inverno per lo spazio espositivo fiorentino di Informacittà - L'arte di comunicare e, adesso, arriva anche a Bari.

La mostra ospiterà artisti da tutto il mondo: dalla greca Kelly K. al cileno Gabriel Ebensperger, dalla persiana Daria Derakhshan alla francese Zelda Bomba, fino agli italiani Simon The Graphic, Il Grande Flagello, Stefano Menicagli, Andrea Giacopuzzi, Elisabetta Raineri, Andrea Mattiello. Arricchiscono la mostra tanti street artist, tra cui anche Miss Quark, che si è focalizzata, si legge in una nota, "sul rapporto tra la straordinaria carriera della Carrà e i tanti marchi della pubblicità di cui è stata testimonial richiestissima e accreditata". Una piccola sezione è dedicata anche ai fumettisti con matite come Vauro e Donald Soffritti.

"A due anni dalla sua scomparsa - dichiara Paternostro nella nota stampa - è doveroso raccontare questa grande donna dello spettacolo, conosciuta ed amata ovunque, attraverso le opere di artisti di tutto il mondo che si sono ispirati alla sua simpatia, empatia, bellezza e professionalità. La Carrà è uno di quei personaggi amati da tutti: sensuale ma mai volgare, intelligente ma mai arrogante, semplice ma mai banale, leggera ma mai superficiale". (ANSA).