A Lecce Aci apre primo Driving Simulation Center

(ANSA) - LECCE, 15 GIU - L'Automobile Club Lecce annuncia l'inaugurazione del primo centro di simulazione sportiva e-sport in Puglia e il primo centro sim racing presso un Automobile Club in Italia.

L'ente, con una nota, comunica un'anteprima dedicata alla stampa, alla presenza del presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, per domani, venerdì 16 giugno 2023, alle ore19, nel salone servizi dell'Automobile Club Lecce, ingresso via Giovanni Antonio Orsini del Balzo numero 17.

