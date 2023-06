A Bari presidio sindacati per difesa sistema sanitario pubblico

(ANSA) - BARI, 15 GIU - È cominciato davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia il presidio regionale organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing up e Intersindacale medici in difesa del sistema sanitario pubblico. Sul lungomare di Bari, chiuso momentaneamente al traffico, ci sono decine di lavoratori della sanità, con bandiere, striscioni e fischietti, che scandiscono slogan come "Sanità di qualità se Emiliano se ne va".

Il dito è puntato contro numerose questioni, che i sindacati definiscono "irrisolte". Tra queste, lamentano le organizzazioni sindacali, il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, il piano straordinario delle assunzioni in sanità e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale. (ANSA).