Tech Jobs fair a Bari,aziende incontrano i lavoratori del futuro

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel settore della tecnologia è l'obiettivo di Tech jobs fair 2023 che per la prima volta approda a Bari. Gli eventi si terranno nello spazio Murat il 17 giugno (dalle ore 9) con un networking professionale, formazione e incontro fra aziende e professionisti tech che avranno anche l'occasione di confrontarsi sulle ultime novità di settore.

Promossa e organizzata da Swap party, che dal 2018 organizza l'evento a Pisa, Genova e Firenze, l'edizione di Bari è realizzata in collaborazione con Euspert bianco lavoro, Aulab, Puglia women lead, Ecosistema formazione Italia, Its Apulia digital maker e Google developers group Bari, e con il patrocinio della città di Bari.

La tappa pugliese avrà anche un ricco programma di sessioni tecniche formative di esperti del settore. Sono infatti attese 16 tra le aziende più innovative del panorama tech nazionale, che si presenteranno ai candidati attraverso tre panel moderati dalla giornalista Francesca Franceschi (alle 12.15, 14 e 15.30) e keynote tecnici in due sessioni: mattutina e pomeridiana. Nel corso dell'intera giornata ogni azienda avrà a disposizione un desk in cui incontrare i possibili candidati.

Le aziende presenti sono Almaviva, Axians, Azcom Technology, Betacom, BurdaForward, Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, Ethica System, Ey, Lutech, Ntt data, Orbyta, Orienta, Randstad Technologies, Seacom; Sidea group, Umana e Wolters Kluwer. (ANSA).