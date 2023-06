Negramaro, 20 anni fa abbiamo scardinato qualcosa nella musica

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Non li ha fermati neanche l'acqua che non ha dato tregua per quasi tutta la durata del concerto: i Negramaro - dopo la data zero a Servigliano (Fermo) - hanno debuttato alle Terme di Caracalla a Roma con il n20, il tour che celebra i 20 anni della band con nove live nei teatri di pietra italiani. "Anche sotto l'acqua è stata un'esperienza magica - raccontano Giuliano Sangiorgi e Andro -. Siamo andati avanti, galvanizzati dal pubblico che non se ne è andato e con noi ha retto fino alla fine. Abbiamo dato il massimo, perché potessero essere tutti felici e fortunati". Uno show di quasi due ore per ripercorrere due decenni di storia, ma anche di amicizia, di famiglia allargata. "Quando venti anni fa siamo arrivati sulla scena musicale italiana, abbiamo scardinato qualcosa e creato una nuova scia. Oggi, in tempo di social, si direbbe che abbiamo spaccato", raccontano.

Ma anche nei matrimoni più felici non splende sempre il sole.

"Le crisi ci sono state. Anzi, se non ci fossero, sarebbe un problema, sono frutto di sincerità e di confronto. E le crisi producono anche cose bellissime, come fu per noi nel 2017 l'album Amore che il torni. E' un modo per rigenerarsi. Noi le affrontiamo e le dimentichiamo velocemente".

Il live si apre con Fino all'imbrunire, per poi scorrere nella lunga lista dei successi della band salentina da La prima volta a Meraviglioso, da Solo tre Minuti a Estate, con Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo che non si risparmiamo. Nel finale, Giuliano a sorpresa intona Sarà per te, lo struggente brano che Francesco Nuti portò al festival di Sanremo nel 1988. "Per una persona che è andata via nel giorno sbagliato", è la dedica alle tastiere. "Era il mio omaggio al cinema italiano e a Francesco, con i cui film io sono cresciuti - racconta Sangiorgi -. Nuti non dovrà essere dimenticato".

Si replica a Caracalla il 14 e 16 giugno, per proseguire poi il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all'Arena di Verona. In mezzo la festa a "casa" il 12 agosto: il concerto-evento 'N20 Back Home' all'Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina. (ANSA).