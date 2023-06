Maltempo, allerta arancione su tutta la Puglia per temporali

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Allerta arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dalla mezzanotte del 15 giugno e per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. (ANSA).