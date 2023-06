De Laurentiis a tifosi Bari, 'il vostro amore la nostra forza'

(ANSA) - BARI, 14 GIU - "Cari tifosi, posso solo immaginarle le ultime 72 ore di ognuno di voi. In parte, probabilmente, le abbiamo passate nello stesso, identico modo: intontiti, increduli, tristi, sopraffatti, un po' arrabbiati. La botta è ancora forte, inutile negarlo". E' quanto scrive in una lettera il presidente del Bari ,Luigi De Laurentiis, rivolgendosi attraverso i social ai tifosi a tre giorni dalla sconfitta nella finale play off contro il Cagliari. "Eravamo a centoventi secondi dalla storia. Solo centoventi secondi. A dirlo quasi non ci si crede. Eppure - aggiunge - nonostante il suo epilogo doloroso, questa stagione è stata speciale - forse oltre ogni aspettativa - per la forza con cui squadra, città e tifosi si sono uniti per raggiungere il paradiso". Resta "la consapevolezza che questa alchimia - continua il presidente del Bari - vada preservata è e sarà il motore propulsore per programmare il futuro con voglia e grandi ambizioni".

Dopo gli elogi per il gruppo di lavoro costituito da dirigenti allenatore e giocatori "fatto di uomini veri", il sentimento di De Laurentiis per i tifosi: "A voi, che invece avete tutto il diritto di prendervi il giusto tempo per far cicatrizzare questa ferita che so essere ancora viva e profonda sento di dire solo grazie".

"Questa stagione è stata speciale soprattutto per l'amore incondizionato, il supporto, la grinta e la voce che non avete mai fatto mancare al vostro Bari, anche nelle trasferte più lontane; per aver portato l'attenzione di una nazione intera sul meraviglioso popolo biancorosso; per i numeri, il calore e la bellezza di questa tifoseria. E questa è e dovrà essere - conclude - sempre la nostra forza. Ora al lavoro. La nuova stagione è alle porte". (ANSA).