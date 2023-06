Comune di Bari, 'fondi del 5x1000 contro la violenza di genere'

(ANSA) - BARI, 14 GIU - L'assessorato al Welfare del Comune di Bari destinerà i fondi del 5x1000 a progetti di contrasto alla violenza di genere e sui minori: l'obiettivo, spiega l'assessora Francesca Bottalico, è "rafforzare i servizi già attivi in città - ad esempio i centri e gli sportelli antiviolenza diffusi - con la realizzazione di un nuovo centro antiviolenza dedicato ai minori e agli adolescenti". In una conferenza stampa è stata annunciata anche una campagna di sensibilizzazione rivolta ai baresi, firmata da Lorenzo Belviso e ideata per spingere i contribuenti a destinare il 5x1000 dell'Irpef al welfare comunale.

Belviso, editore di Radio PoPizz, Radio Mi Piaci e Btv, ha regalato all'amministrazione l'ideazione e la realizzazione della campagna articolata in uno spot radio, un reel per i social e uno spot televisivo.

"Ogni anno con il 5x1000 raccogliamo tra i 40 e i 50 mila euro - ha detto Francesco Elia, funzionario comunale responsabile dell'area minori e famiglie - ma crediamo che questa campagna possa consentirci di attingere a ulteriori risorse grazie a una maggiore divulgazione del messaggio. Si tratta di cifre, è bene ricordarlo, che rendicontiamo ogni anno e che sono disponibili sul sito del ministero dell'Interno con le relative destinazioni. L'anno scorso abbiamo guardato al mondo della disabilità, l'anno prossimo ci occuperemo di contrasto alla violenza. Ciò che mi preme sottolineare è che si tratta di fondi vincolati ad azioni concrete, realizzate in totale trasparenza. Un ringraziamento speciale va quindi a Lorenzo Belviso che ha scelto di essere al fianco del Welfare comunale". (ANSA).