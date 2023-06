Commissaria Zes ionica a Console Usa,'spazio per vostre imprese'

(ANSA) - TARANTO, 14 GIU - Il console generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds oggi ha visitato l'aeroporto Arlotta di Grottaglie (Taranto) e ha avuto un incontro con il commissario straordinario della Zes (Zona economica speciale) Ionica Interregionale Puglia Basilicata Floriana Gallucci. Erano presenti, tra gli altri, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile e rappresentanti dell'Enac.

Gallucci ha illustrato "le opportunità di investimento - è scritto in una nota del Commissario Zes - per le imprese Usa che offre la Zes Ionica, sia per i vantaggi fiscali che per la semplificazione burocratica. Attraverso lo sportello unico, infatti, le aziende che volessero investire in area Zes, vedrebbero i tempi per il rilascio delle autorizzazioni ridotti di un terzo". Durante l'incontro "ci si è soffermati - viene evidenziato nel comunicato- anche sulle peculiarità dell'area di Grottaglie che ricade in zona Zes, la maggior parte limitrofe all'aeroporto Arlotta con la sua pista di oltre 3.000 metri, tra le più lunghe d'Europa, e ovviamente sullo Spazio Porto".

Insieme al porto di Taranto "il nostro territorio - ha affermato la commissaria Gallucci -è in grado di offrire e mettere a sistema un grande polo aereo-portuale che mette in connessione i traffici marittimi con quelli aerei costruendo una importantissima piattaforma mare-terra-aria che pochi altri territori nel Mediterraneo possono vantare".

Per il presidente di Adl Vasile "l'autorevole presenza del Console generale degli Stati Uniti è un'attestazione concreta del valore di un'infrastruttura strategica unica in Italia e, quasi certamente, in Europa. Un valore e una potenzialità che per, condizioni economiche, climatiche e operative, difficilmente potrà essere eguagliata". (ANSA).