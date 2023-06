Bomba carta contro auto di un dipendente di una ditta di rifiuti

(ANSA) - BISCEGLIE, 14 GIU - L'auto di uno dei dipendenti della società che a Bisceglie, nella provincia Barletta-Andria-Trani, si occupa della raccolta dei rifiuti è stata danneggiata la scorsa notte dalla esplosione di un ordigno rudimentale piazzato da ignoti sotto il mezzo che era parcheggiato in via Pozzo Marrone, strada della periferia città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto e la zona. Sull'episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte, indagano i carabinieri. Il proprietario del mezzo danneggiato, un fuoristrada, ha sporto denuncia. (ANSA).