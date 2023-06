Ail Foggia dona microscopio all'ospedale di San Giovanni Rotondo

(ANSA) - FOGGIA, 14 GIU - Un microscopio per la diagnosi di precisione delle malattie oncoematologiche, del valore di 120mila euro, è stato donato dall'associazione contro le leucemie di Foggia alla struttura di Ematologia dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. "E' una donazione che va ad arricchire l'armamentario diagnostico e tecnologico della struttura dell'ospedale voluto da San Pio, attraverso la quale l'Ail Foggia ha inteso rispondere all'appello di pazienti e caregiver che chiedono di poter effettuare cure di qualità sul territorio della provincia di Foggia", ha detto il presidente di Ail Foggia, l'ematologo Celestino Ferradina.

"Questo microscopio - ha commentato Michele Carella, direttore della struttura di Ematologia di Casa Sollievo della Sofferenza - permetterà non solo a noi ma a tutta la comunità scientifica della provincia di Foggia e della Puglia intera di poter offrire diagnosi citogenetiche e di biologia molecolare più minuziose ai nostri pazienti, il 40% dei quali arriva da fuori regione per curarsi nell'ospedale di San Giovanni Rotondo". (ANSA).