Presidente Lecce,'battemmo il Monza e Berlusconi si complimentò'

(ANSA) - LECCE, 13 GIU - "Vi racconto un aneddoto: il martedì sera dopo Monza-Lecce", lo scorso 28 maggio, Silvio Berlusconi "mi ha chiamato, credo dall'ospedale, per dirmi che era dispiaciuto che la sua squadra avesse perso in quel modo in casa, ma che era contento che ci fossimo salvati perché eravamo stati coraggiosi, come società, come squadra, come calciatori. E che eravamo gli unici ad aver proposto qualcosa di nuovo quest'anno in serie A. Questo mi ha fatto tanto piacere".

Così il presidente il presidente dell'unione sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha ricordato l'ex Premier scomparso ieri. Sticchi Damiani ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa sulla composizione dell'area tecnica della squadra.

(ANSA).