Oltre 95 chili di hascisc in auto, un arresto a Bari

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Oltre 95 chilogrammi di hascisc, suddivisi in 920 panetti, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Bari che ha arrestato un uomo con precedenti penali. Il gip del tribunale di Bari, dopo la convalida dell'arresto ha emesso un 'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato.

L'uomo, a bordo di un' auto ritenuta sospetta dai finanzieri, è stato fermato in un'area di parcheggio. Qui al termine delle verifiche le forze dell'ordine hanno scoperto l'ingente quantitativo di droga nascosto nel bagagliaio. Oltre all'hascisc i finanzieri hanno sequestrato due smartphone in uso all'uomo.

Secondo le stime dei militari se immessa sul mercato la droga avrebbe permesso ricavi per circa un milione di euro. (ANSA).