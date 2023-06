Bankitalia, nel 2022 cresce economia Puglia ma più lentamente

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Nel 2022 l'economia pugliese ha continuato a crescere, ma con una intensità che si è progressivamente ridotta. Il Pil è aumentato del 3,3%, lievemente sotto la media nazionale pari al 3,7%. E' quanto emerge dal rapporto di Banca d'Italia presentato oggi a Bari.

Nel 2022 l'andamento dell'industria si è indebolito (-0,7%), cosi come si è contratto il valore aggiunto nell'agricoltura (-7,6%). Sono i due settori più in sofferenza. "La dinamica - si legge nel rapporto - ha risentito soprattutto dei rincari dei beni energetici acuitisi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. I prezzi dei beni intermedi sono cresciuti del 16,6% e i rincari si sono trasferiti prevalentemente sui prezzi di vendita in aumento del 13,3%". Anche l'agricoltura ha pagato i rincari delle materie prime e i rincari dell'energia. Meglio il settore edilizio, il valore aggiunto infatti ha continuato a crescere dell'11,2% a prezzi costanti, sebbene in misura meno intensa rispetto al 2021. Il settore ha beneficiato delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici e dell'incremento delle compravendite residenziali (+7,9%) e dei prezzi delle case (+2,9%). La crescita è continuata anche nel terziario, +4%: "Il commercio - si legge - è stato sostenuto dall'aumento della spesa delle famiglie, mentre nel settore turistico arrivi e presenze hanno superato i livelli del 2019".

