Bankitalia, in Puglia cresce occupazione del 5% nel 2022

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Nel 2022 gli indicatori del mercato del lavoro in Puglia hanno continuato a migliorare, il numero di occupati è cresciuto del 5%, superando i valori precedenti la pandemia di 50.600 unità. E' quanto emerge dal rapporto di Banca d'Italia presentato oggi a Bari. "L'occupazione - scrivono gli analisti - è stata sostenuta soprattutto dalle costruzioni, la cui espansione si è tuttavia indebolita rispetto al 2021. In questo settore nell'ultimo triennio sono state create il 30% delle posizioni alle dipendenze del settore privato non agricolo. In prospettiva, l'occupazione in questo comparto sarà sostenuta dalla domanda attivata dagli investimenti infrastrutturali previsti dal Pnrr". Il tasso di disoccupazione si è ridotto, -2,5%, passando al 12,1% ma rimane ancora elevato fra i giovani e le donne: fra i lavoratori fino a 34 anni poco più di uno su cinque risulta disoccupato. (ANSA).