Bankitalia, in Puglia bandi Pnrr per 700 milioni

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Alla Puglia risultano assegnati ai soggetti attuatori pubblici circa 9 miliardi per interventi Pnrr da realizzare nel territorio regionale: lo rileva il report di Banca d'Italia presentato oggi a Bari. Un dato a livello pro capite superiore alla media nazionale, 2.294 euro contro 1.911.

Il divario è riconducibile in larga misura al vincolo di destinazione delle risorse previsto per le regioni del Mezzogiorno. "Fino allo scorso aprile - si legge nel rapporto - le amministrazioni locali pugliesi hanno bandito gare Pnrr per un valore stimato di circa 700 milioni, il 9% dell'importo totale". Quindi, secondo Banca d'Italia, i "Comuni pugliesi dovrebbero più che raddoppiare gli esborsi annui rispetto ai valori del triennio pre-pandemico". Alle nuove opere sono destinati 3,5 miliardi e queste risorse potrebbero indurre una crescita media annua del valore aggiunto nelle costruzioni nel 2023-2026 pari all'11% del livello registrato nel 2019 (5,9 in Italia). Si stima che a questa espansione dell'attività sia associato un aumento dell'occupazione fino a circa 7.100 lavoratori all'anno come picco massimo. (ANSA).