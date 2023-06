Bankitalia, famiglie pugliesi perdono 1,1% potere acquisto

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Il reddito delle famiglie in Puglia è cresciuto nel 2022 ma "l'alta inflazione ha eroso il potere di acquisto, calato dell'1,1%". E' quanto emerge dal rapporto di Banca d'Italia presentato oggi a Bari. A fine 2022 l'inflazione si è attestata al 12,7% sui 12 mesi, il valore massimo raggiunto nell'anno e ha poi rallentato nei mesi successivi. L'aumento dei prezzi ha riguardato tutti i settori ma è stato sostenuto soprattutto dai prodotti alimentari e dalle spese per l'abitazione e le utenze. Nonostante tutto, è proseguita la ripresa dei consumi delle famiglie, +5,5% a prezzi costanti, tuttavia "la dinamica è stata frenata dai rincari e dal deterioramento del clima di fiducia, connesso anche con l'incertezza derivante dal conflitto in Ucraina", si legge. Il recupero rispetto al 2019 risulta ancora incompleto: il divario negativo si attesta al 2,8%. (ANSA).