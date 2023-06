Bankitalia Bari, picco vergognoso occupazione donne e giovani

(ANSA) - BARI, 13 GIU - "Il picco vergognoso verso il basso è quello dell'occupazione, soprattutto della qualità dell'occupazione e dell'occupazione di quelle che sono le componenti più vivaci ma anche più fragili della società e parliamo delle donne, dei giovani e di tutti i portatori di diversità". Lo ha detto il capo della sede di Banca d'Italia di Bari, Sergio Magarelli, commentando il rapporto sullo stato di salute dell'economia pugliese. "La Puglia - ha aggiunto - in generale va nella direzione giusta, la velocità è positiva purtroppo siamo ancora un po' distanti" dal nord del Paese, "le parti migliori del Paese ci danno ancora una pista però abbiamo i fondamentali per porci come punto di riferimento dello sviluppo dell'intero Paese". "Il dato più positivo - ha concluso - è la crescita che vede la Puglia aver completato il recupero rispetto al 2019, il rimbalzo è completo e non è certo fermo anche se ha rallentato. Il settore industriale ha avuto una dinamica uguale a quella dell'anno scorso ma" gli imprenditori "hanno rafforzato i piani di investimento e questo è un segno di fiducia". (ANSA).