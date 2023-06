Pasquale Casillo nuovo presidente della Banca Popolare Bari

(ANSA) - BARI, 12 GIU - L'imprenditore pugliese Pasquale Casillo è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Bari. La nomina è arrivata dall'assemblea degli azionisti della banca (gruppo Mediocredito Centrale), che oggi ha anche nominato i nuovi organi sociali. Nel nuovo cda anche Simonetta Acri; Luciano Filippo Camagni; Cristiano Carrus; Elena De Gennaro; Grazia Dicuonzo; Francescopaolo Ranieri.

"Nell'esprimere il mio personale ringraziamento per la nomina - ha commentato Casillo - non posso che manifestare l'entusiasmo e la motivazione con cui daremo grande impulso e supporto all'azione di rilancio della banca, avviata nell'ultimo biennio.

Sono certo che riusciremo a rendere un utile servizio alle famiglie ed alle imprese del Meridione d'Italia e, di conseguenza, all'intero Paese".

L'assemblea dei soci ha anche eletto il nuovo collegio sindacale che è presieduto da Ignazio Parrinello, e composto da Monica Golini (sindaco effettivo), Luigi Maria Rocca (sindaco effettivo), Marcella Galvani (sindaco supplente), Gandolfo Spagnuolo (sindaco supplente). I nuovi Organi sociali resteranno in carica per gli esercizi finanziari 2023 - 2024 - 2025.

L'assemblea ha, inoltre - riferisce una nota - votato gli emolumenti di consiglieri e sindaci sempre con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto. Nella nota si ringraziano infine "il presidente Massimiliano Cesare e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e si formulano le più sentite congratulazioni al nuovo Consiglio di Amministrazione".

(ANSA).