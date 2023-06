Nell'aeroporto di Bari il primo impianto di rifornimento green

(ANSA) - BARI, 12 GIU - E' stato inaugurato questa mattina nell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari il nuovo impianto per il rifornimento del carburante per i velivoli destinati all'aviazione generale e aerotaxi, della Air Bp, la business unit del gruppo Bp dedicata al mondo dell'aviazione. "Il nuovo distributore Avgas" - si legge in una nota di Aeroporti di Puglia - è stato realizzato in un' ottica di sostenibilità ambientale, e costituisce la prima stazione di fornitura di Ul 91, benzina senza piombo per aeromobili di nuova generazione in Italia".

L'impianto green, viene evidenziato, non è connesso ad alcuna rete elettrica ed è, quindi, "completamente autonomo da un punto di vista energetico essendo alimentato da pannelli fotovoltaici propri di ultima generazione".

"L'entrata in esercizio di questo nuovo impianto - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rientra nella strategia di sviluppo della sostenibilità ambientale che da tempo la società persegue. L'aeroporto, infatti, è luogo di intensa attività che ha un impatto significativo anche sull'ambiente. Per questo è nostro dovere agire in modo responsabile e mettere in atto misure concrete per ridurre le emissioni".

"Air Bp - ha aggiunto Tommaso Marrocchesi Marzi, presidente di Air Bp Italia - si dimostra leader del settore, sensibile alle tematiche ambientali e concretamente motivata nella realizzazione di infrastrutture sostenibili e nella costituzione di partnership con interlocutori qualificati ed impegnati nel contenimento delle emissioni". (ANSA).