Medimex, venerdì a Taranto 'Echo and Bunnymen' e Diodato

(ANSA) - TARANTO, 12 GIU - È tutto pronto per il Medimex 2023, l'International festival & music conference promosso da Puglia Sounds, in programma a Taranto da domani al 18 giugno con un ricco programma di concerti, showcase, racconti, attività professionali, scuole di musica, mostre e presentazioni. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati nel foyer del teatro Fusco di Taranto in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, il coordinatore artistico di Puglia Sounds-Medimex, Cesare Veronico, e il cantautore Antonio Diodato.

Venerdì 16 giugno, dopo l'esibizione (unica data italiana) di Echo and Bunnymen, una delle band storiche di punta del periodo della New wave, si esibirà in concerto il tarantino Antonio Diodato. "Sono emozionato - ha detto il cantautore - perché mi manca suonare in questa città e fare un concerto qui è qualcosa di speciale" (come il titolo del singolo e del tour. Sabato 17 giugno il live di The Murder Capital, una delle formazioni rivelazione dell'ultimo anno in Gran Bretagna, e a seguire il concerto degli Skunk Anansie.

Domenica 18 giugno chiusura con Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, e poi il gruppo musicale inglese The Cult. "Portare il Medimex a Taranto - ha osservato il governatore Emiliano - non è stato facile ma constatare la crescita di questa città dal punto di vista attrattivo è una soddisfazione enorme, significa che il sistema messo in piedi dalla Regione funziona".

Per il sindaco Melucci "il Medimex non serve solo a riempire una piazza, ma ci dà qualità e certifica che abbiamo intrapreso un certo percorso in chiave culturale, i cui frutti iniziano a vedersi". (ANSA).