In scontro nel Salento muore 22enne, un bimbo tra i 4 feriti

(ANSA) - LECCE, 12 GIU - Una giovane di 22 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri sulla provinciale 109 che collega San Pancrazio salentino a Torre Lapillo , marina di Porto Cesareo. Due le auto coinvolte, una Mercedes Gle 350 con quattro persone a bordo e una Fiat Grande Punto condotta dalla vittima, una 22enne di Copertino, Syria Diletta Lanzieri. I quattro occupanti della Mercedes, tra cui un bambino, sono rimasti feriti.

Ancora da chiarire le cause dello schianto che ha ridotto le due auto ad un groviglio di lamiere . Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Francavilla Fontana e Veglie. Le due squadre hanno prestato prima soccorso insieme al personale del 118 e successivamente hanno messo in sicurezza le auto e l' intera zona. (ANSA).