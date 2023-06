Da Fitto ad Emiliano, politica pugliese ricorda Berlusconi

(ANSA) - BARI, 12 GIU - Dal ministro gli Affari europei, Raffaele Fitto, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, fino al presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al'ex governatore Nichi Vendola ed Adriana Poli Bortone ministra dell'agricoltura nel 1994 nel governo Berlusconi. Diversi sono stati i messaggi di "cordoglio" e "vicinanza" di rappresentanti politici e istituzionali pugliesi dopo la morte questa mattina dell'ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Alleati ed avversari che, messe da parte per qualche ora divisioni e differenze politiche, hanno voluto ricordare la figura di Berlusconi.

"Ho voluto sinceramente bene a Silvio Berlusconi, protagonista assoluto di un'intera epoca che passerà alla storia. L'ultima volta che ci siamo sentiti per telefono ci eravamo ripromessi di vederci presto. È stato senza dubbio non solo il fondatore del centrodestra, ma anche il grande e geniale modernizzatore della politica italiana". Così su Facebook Raffaele Fitto, per anni indicato come delfino di Berlusconi, prima della decisione di lasciare Forza Italia perchè in contrasto con lo stesso ex premier.

"Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche - afferma Emiliano - una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l'ho incontrato e gli ho parlato. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare". "Con la morte di Silvio Berlusconi scompare - scrive in una nota Decaro - un pezzo importante della storia politica, economica e istituzionale del nostro Paese". L'ex presidente della Regione, Nichi Vendola dice di avere molti ricordi di Berlusconi, "di quando veniva a Bari, di quando io frequentavo palazzo Chigi. Riunioni anche burrascose. Lui sempre tratteneva, diciamo, quell'elemento di simpatia umana. Ho combattuto non la persona di Silvio Berlusconi, ho combattuto il berlusconismo, il linguaggio, la politica in forma di pubblicità, la tutela delle oligarchie, ho combattuto la sua idea di società e del mondo e oggi di fronte alla sua scomparsa vivo lo stesso turbamento che vivono in molti". Ricordando la sua partecipazione nel governo con Berlusconi, Poli Bortone riferisce che "fu un'esperienza stupenda. Ci furono grande entusiasmo e grande attività che lasciarono dei frutti sul territorio".