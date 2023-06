Calcio: Bari-Cagliari, record di presenze al San Nicola

(ANSA) - BARI, 11 GIU -

"Questa sera al San Nicola oltre 58.000 cuori batteranno per la gara che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A. Per l''Astronave' sarà il record assoluto di presenze. Superato il precedente di Bari-Inter del '90 che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490)": così il Bari, sul sito del club, ha comunicato che il responso del botteghino di stasera segnerà il primo di presenze nello stadio progettato dall'architetto Renzo Piano. Intanto su alcuni balconi della città sono comparse bandiere e vessilli biancorossi mentre i tifosi si organizzano per raggiungere il San Nicola con largo anticipo, anche per poter assistere allo show delle luci e agli spettacoli organizzati dal club dei De Laurentiis. In piazza Libertà si è svolto l'affollatissimo evento della Bkt con centinaia di bambini e adulti in fila per scattare una foto o fare un selfie con la bandiera biancorossa Igor Protti.