Urso, per l'ex Ilva è il momento della decisione

(ANSA) - BARI, 10 GIU - Per l'ex Ilva "siamo arrivati al momento decisionale". Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Festa dell'Innovazione del Foglio ricordando di aver convocato il tavolo con i sindacati per il 19 giugno. Il ministro punta a un confronto "pienamente costruttivo con gli investitori stranieri" ma "lo stato c'è" e vuole fare di Taranto "la più grande acciaieria green d'Europa e un modello per il pianeta". "Noi abbiamo intenzione di farlo comunque", aggiunge spiegando che c'è "anche la possibilità di un nuovo partner industriale". (ANSA).