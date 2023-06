Resta incastrato nel trattore, morto un 56enne nel Barese

(ANSA) - BARI, 10 GIU - È rimasto incastrato nel trattore che guidava mentre era a lavoro nell'appezzamento di terreno di sua proprietà, l'uomo ritrovato morto questa mattina nelle campagne di Bitonto, in provincia di Bari. Si tratta, a quanto si apprende di Gaetano Guastamacchia, militare dell'Esercito italiano di 56 anni, originario di Terlizzi e in servizio ad Altamura.

La dinamica dell'accaduto, che risale al pomeriggio di ieri, è al vaglio dei carabinieri. Non si esclude che la procura di Bari possa disporre l'autopsia. (ANSA).