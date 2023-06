Bari: L. De Laurentiis, 'grande gioia, mai tirato il freno'

(ANSA) - BARI, 10 GIU - "Provo una grande gioia. Siamo qui a riprova che non abbiamo mai tirato il freno a mano": è solare ed entusiasta il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, alla vigilia della sfida dei pugliesi contro il Cagliari per il ritorno della finale promozione.

"Abbiamo fatto un film di successo tipo 'Natale a Bari'? Il regista - ha dichiarato ancora - è il nostro allenatore, lo sceneggiatore è il ds Ciro Polito, io sono il produttore di questa stagione, ho cementificato questo gruppo. Il film è notevole. De Sica e Boldi sono Cheddira e Di Cesare, il bomber e il capitano".

"Se dovessimo vendere il Napoli, il nostro gruppo avrebbe da investire solo sul Bari. Ma è un film che non esiste. Il pubblico dovrà fidarsi del nostro operato, perché abbiamo dimostrato di sapere guidare una macchina complessa come un club di calcio", ha chiarito.

"Il nostro bilancio a Bari è positivo. Siamo partiti dalla serie D, abbiamo ottenuto il salto in B in tre stagioni. Finora siamo andati oltre le aspettative anche dei tifosi, che ci hanno sostenuto e aiutato. Dopo 5 anni ci ritroviamo a giocare la serie A: ecco il nostro bilancio. Mignani? E' un tecnico vincente", ha concluso De Laurentiis. (ANSA).