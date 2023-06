Torna a Barletta un coro ligneo del Cinquecento restaurato

(ANSA) - BARLETTA, 09 GIU - "Un coro unico per storia, arte e architettura anche perché è uno stile decisamente in contrasto con lo spirito francescano visti gli intarsi e la foglia oro che lo abbelliscono. Di questa tipologia di manufatto ne esistono solo due in Puglia: uno qui e l'altro a Lucera". Così don Francesco Fruscio, parroco della chiesa dedicata a sant'Andrea a Barletta, spiega la bellezza del coro realizzato nel Cinquecento e restituito oggi alla comunità cittadina e diocesana dopo un lungo lavoro di restauro.

"I lavori - spiega il sacerdote - sono stati finanziati da un bando regionale pensato per la ristrutturazione e conservazione dei beni ecclesiastici. Mi sono affidato a un team di professionisti, all'ufficio Beni culturali della diocesi e alla Sovrintendenza". La struttura lignea "fu commissionata dai frati osservanti che erano presenti a Barletta nella chiesa di sant'Andrea: fu iniziato nel 1559 e finito 40 anni dopo. A finanziarlo fu la famiglia nobiliare Marulli che sovvenzionava la comunità francescana e che fece un lascito di 200 ducati con un atto notarile: cento ducati furono destinati alla celebrazione della messe, gli altri per le opere della chiesa", dice don Francesco evidenziando che furono i frati a volere "un coro con le immagini dei santi francescani e decorazioni con foglia oro che però con il rincorrersi dei secoli si erano oscurate a causa del grasso naturale del legno e dei tarli che ne hanno messo in pericolo la staticità del coro".

Ora i lavori hanno ripulito e riportato "il manufatto alla bellezza dell'epoca e ora tutti potranno ammirarlo", conclude don Francesco. (ANSA).