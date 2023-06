Conte, a Foggia M5S pronto a presentare candidato sindaco

(ANSA) - FOGGIA, 09 GIU - "Questa città ha grandi potenzialità, il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare un candidato sindaco". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a margine di un incontro sulla legalità che si è svolto a Foggia, comune sciolto per mafia e dove in autunno si voterà per scegliere il sindaco.

"Il Movimento - ha aggiunto Conte - è pronto a raccogliere questa sfida e a offrire un contributo per il rilancio di questo territorio. Come ho detto nel segno della crescita economica, dello sviluppo sociale e culturale. Questa è una città dalle grandi potenzialità. Merita tanto, soprattutto opportunità per i giovani che rimangano qui e non debbano andare a cercar fortuna né nel Nord Italia, né all'estero". (ANSA).