Con l'e-skate dal Brennero a Santa Maria di Leuca

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Nuova impresa da Guiness del bolzanino Stefano Rotella. Il 36enne è infatti in viaggio con il suo e-skate dal Brennero a Santa Maria di Leuca.

Nel 2021 era andato da Trento a Budapest, percorrendo con il suo skate elettrico 1.377 e stabilendo due primati: quello di distanza e quello di stati attraversati. Ora è in viaggio per battere il suo record di distanza. Il disegnatore tecnico ormai è già arrivato a Pescara, ma non sono mancate le difficoltà nel primo tratto del suo lungo viaggio, come la pioggia torrenziale in pianura del Po. "Con del nylon ho protetto lo skate dall'acqua, ma per cambiare le batterie dovevo procedere praticamente in laparoscopia", racconta ridendo il bolzanino.

Rotella è partirò da il primo giugno, e spera di arrivare a Santa Maria di Leuca dopo circa 14 giorni. Purtroppo però le batterie, già utilizzate nel 2021, non hanno più la stessa autonomia e le tappe vanno ricalcolate, spiega. Quando arriverà alla punta del tacco dello Stivale avrà percorso circa 1430 chilometri, quindi un nuovo Guinness per viaggio più lungo e anche per il viaggio più lungo in singolo stato. (ANSA).