A Ostuni una Emozione chiamata libro, omaggi a Rossi e Troisi

(ANSA) - OSTUNI, 09 GIU - Torna ad Ostuni, in provincia di Brindisi, la rassegna letteraria Un'emozione chiamata libro che giunge quest'anno alla 27esima edizione. Quattro serate in anteprima, dal 23 giugno al 27 giugno, apriranno la rassegna. Il 23 ci sarà un talk show dedicato al conflitto tra Russia e Ucraina: ospite ad Ostuni l'inviato di guerra del tg2 Giammarco Sicuro che presenterà il suo libro Grano, storie e persone da una guerra vicina (Gemma Editore).

Il 24 giugno Il brigante e il generale, libro dal tema storico scritto da Carmine Pinto per Laterza. Il 25 giugno nel chiostro di palazzo San Francesco approderà un volto noto del giornalismo sportivo e musicale italiano, Marino Bartoletti, che presenterà il libro La discesa degli Dei. L'ultimo appuntamento con l'anteprima di Un'emozione chiamata libro è per il 27 giugno 2023 con Simona Baldelli con il Pozzo delle bambole (ed.

Sellerio).

La rassegna tornerà poi il 13 luglio con diverse presentazioni di libri. Giungeranno ad Ostuni tra gli altri di Carlo Greppi, il generale Luciano Garofalo, Tea Ranno, Antonio Caprarica. Diverse le novità dell'edizione del 2023, tra cui il premio Una valle di libri e due serate speciali saranno dedicate al campione del mondo del 1982 Paolo Rossi e al genio di Massimo Troisi.

Un'emozione chiamata libro è organizzata dall'associazione Una Valle di Libri con il supporto di New Music Promotion, Bottega del Libro e Comune di Ostuni. (ANSA).