Playoff serie B: andata finale, Cagliari-Bari 1-1

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Cagliari e Bari anno pareggiato 1-1 alla Unipol Domus nella finale di andata dei playoff di serie B.

I rossoblù sono andati in vantaggio al 9' del primo tempo con Lapadula. Poco prima dell'intervallo, Cheddira si è fatto parare il rigore del possibile pareggio da Radunovic, autore di altri interventi decisivi ma nel recupero della ripresa il portiere serbo non si è ripetuto su un secondo rigore concesso agli ospiti, trasformato da Antenucci, che è stato messo in campo appositamente per batterlo. La gara di ritorno, a Bari, è in programma domenica prossima, 11 giugno, alle 20.30, e ai pugliesi basterà un pareggio per ottenere la promozione in serie A, grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto alla squadra di Claudio Ranieri. (ANSA).