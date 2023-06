L'Ora! Fest chiude con Matt Dillon e la vittoria d Klondike

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Chiude con il saluto a sorpresa di Matt Dillon l'edizione 2023 di Ora! Fest a Monopoli, il festival di cinema internazionale dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, che durante la cerimonia di chiusura annuncia i suoi vincitori: vince il premio Città di Monopoli - miglior film "Klondike" (Ucraina, 2022) di Maryna Er Gorbach, "Dream's Gate" (Iran, Norvegia, Francia, 2023) di Negin Ahmadi viene premiato per la miglior regia, mentre il premio Sylva Foundation - miglior documentario ambientale è assegnato a "Waorani, Guardians of the Amazon" di Luisana Carcelen e Jamaicanoproblem (Ecuador, 2023).

"How to blow up a pipeline" (Stati Uniti, 2022) scritto da Ariela Barer, Jordan Sjol e Daniel Goldhaber si aggiudica la miglior sceneggiatura. Per il miglior attore arrivano a pari merito a Fikret Kuskan per "Roza" di Mustafa Kotan (Turchia, 2023) e Andrea Roncato in "La California" di Cinzia Bomoll (Italia, 2022), mentre il riconoscimento di miglior attrice va a Oksana Cherkashyna per "Klondike" (Ucraina, 2022) di Maryna Er Gorbach.

"Il tempo dei giganti" di Davide Barletti e Lorenzo Conte (Italia, 2023) si aggiudica il premio speciale della giuria, che ha deciso di assegnare anche due menzioni speciali legate ai temi cardine del festival: Menzione speciale per la giustizia sociale per "Seeking Asylum" di Rae Ceretto (Messico, Stati Uniti, 2023), mentre "The Nature Makers" di Scott Saunders (Stati Uniti, 2020) vince la Menzione speciale per la conservazione ambientale.

Premio Laser Film - miglior cortometraggio Italiano a "Il Barbiere Complottista" di Valerio Ferrara e il Premio WeShort - Miglior Cortometraggio a "Maunga Cassino" di Paolo Rotondo.

Menzione d'onore per "Reginetta" di Federico Russotto. A ricevere il premio per il suo Impegno Sociale e Ambientale è Andrea Crosta, fondatore della Earth League International.

Premio Speciale anche per l'attore Matthew Modine per il suo corto "Heaven on Earth". È "Sweet Home" di Lorenzo Sisti (Italia, 2022) a vincere il Premio Sguardi Giovani. (ANSA).