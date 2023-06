La polizia locale di Bari a scuola di guida sicura con l'Aci

(ANSA) - BARI, 08 GIU - Formare e sensibilizzare il personale delle forze dell'ordine su educazione stradale e sicurezza. E' l'obiettivo della tre giorni di guida in sicurezza che si chiude oggi e che ha coinvolto oltre 130 vigili di Bari grazie al progetto realizzato dal comando di polizia locale del capoluogo pugliese in collaborazione con l'Automobile club di Bari e i formatori Aci Ready2Go. Sono stati due i cicli quotidiani di formazione, con due ore di teoria nella sede della polizia locale e tre di pratica nelle vicinanze dello stadio San Nicola.

La parte teorica ha affrontato temi come rispetto dei limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante.

La parte pratica, invece, è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l'utilizzo del dispositivo Abs e alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell'ostacolo. "Investire in queste attività, soprattutto coinvolgendo gli organi di polizia stradale in primis impegnati nelle attività di controllo, vigilanza e rispetto del codice della strada, significa garantire l'interesse pubblico per la tutela della pubblica incolumità", ha spiegato il comandante della polizia locale, Michele Palumbo. Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali Aci-Istat, nel Comune di Bari nel 2021 si sono verificati 1.446 incidenti con 11 morti e 2.120 feriti. Nel 2020 i sinistri erano stati 1.092, i decessi 12 e i feriti 1.605, con un costo sociale pari a 265.537.068 euro, 214 euro per abitante.

