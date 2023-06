Furti seriali di auto in Salento, tre arresti

(ANSA) - LECCE, 08 GIU - I carabinieri della compagnia di Tricase, in provincia di Lecce, hanno arrestato tre persone (due in carcere e una ai domiciliari) di età compresa tra i 59 e i 41 anni, originari di Racale e Alliste, che nei mesi di marzo e aprile avrebbero messo a segno almeno 11 furti di auto e due furti in esercizi commerciali a Tricase, Morciano di Leuca, Alessano, Castrignano del Capo e Galatina.

Un 21enne originario di Parabita, presunto complice dei tre, è stato denunciato. L'indagine ha fatto luce su una serie di furti avvenuti soprattutto nelle ore notturne. In alcuni casi i ladri hanno trasportato le auto con funi collegate ad altri veicoli.

Nell'operazione sono stati impiegati 25 carabinieri e 11 auto, e sono state eseguite cinque perquisizioni domiciliari. E' stata sottoposta a sequestro un'area di circa mille metri quadri al cui interno i militari hanno rinvenuto carcasse e pezzi di auto smontate di provenienza furtiva. (ANSA).