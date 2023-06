Finalisti premio Strega a Bisceglie,l'1/7 su scalinata via Porto

(ANSA) - BARI, 08 GIU - Per il terzo anno consecutivo Bisceglie ospita i finalisti del premio Strega: sabato 1 luglio, alle ore 21, Rosella Postorino, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri saranno i protagonisti di una serata sulla scalinata in via Porto. L'evento, promosso dalle Vecchie segherie Mastrotaro, è a ingresso gratuito. Sarà presentato dalla giornalista Alessandra Tedesco e arricchito dalla letture dell'attore Valerio Aprea.

Ieri nel teatro Romano di Benevento sono stati decretati finalisti Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), la scomparsa Ada D'Adamo con Come d'aria (Elliot), Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi), Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo), e Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori).

(ANSA).