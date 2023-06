Picchia la moglie, arrestato per maltrattamenti nel Tarantino

(ANSA) - TARANTO, 07 GIU - Un uomo di 46 anni con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Taranto per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito e picchiato con schiaffi e calci la moglie. Intervenuti in seguito a una richiesta d'aiuto arrivata al 112, i militari hanno appurato che la vittima, che presentava evidenti lesioni al volto, sarebbe stata da tempo oggetto di ripetute violenze e vessazioni da parte dell'uomo. Il 46enne, secondo quanto dichiarato dalla donna avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi, alla presenza dei loro figli, culminati con l'ennesima aggressione. I carabinieri hanno invitato la vittima a rivolgersi al centro antiviolenza. L'uomo, che era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è stato condotto in carcere. (ANSA).