Gli scatti rock di Mark Allan in mostra a Bologna e Taranto

(ANSA) - TARANTO, 07 GIU - Gli scatti rock di Mark Allan in mostra a Bologna e a Taranto. L'iniziativa rientra nell'ambito del Map festival (Musica architettura parallelismi) in corso in Puglia nella città dei due mari.

Domani sarà inaugurata a Bologna la mostra It's (not) only rock'n roll-Le foto di Mark Allan, gemellata con Map festival di Taranto e realizzata in collaborazione con il museo internazionale e la biblioteca della musica di Bologna. A inaugurare l'esposizione sarà la direttrice dei musei civici, Eva Degl'Innocenti, già direttrice del museo archeologico MArTA di Taranto. Ospite il condirettore artistico del Map festival, il maestro Piero Romano, che riceverà ufficialmente una sezione degli scatti di Allan da esporre, a partire dal 15 giugno, nella biblioteca civica Pietro Acclavio-palazzo della cultura di Taranto.

La mostra It's (not) only rock'n roll prevede l'esposizione di fotografie di Mark Allan a cura di Pierfrancesco Pacoda. La sede bolognese sarà aperta al pubblico, come quella di Taranto, fino al prossimo 10 settembre. La galleria fotografica ripercorrerà la carriera dell'autore che nel corso della sua trentennale attività di fotografo ha immortalato i grandi protagonisti della musica internazionale: da David Bowie a Freddie Mercury, fino a Tina Turner e Paul Mc Cartney. (ANSA).