Si sfila il passamontagna dopo la rapina, arrestato a Barletta

(ANSA) - BARLETTA, 06 GIU - A tradirlo forse è stato il caldo. Perché mentre pedalava affannato, poco lontano dal supermercato di Barletta dove aveva appena messo a segno una rapina, si è sfilato il passamontagna lasciando così il volto scoperto che è stato così immortalato dai sistemi di videosorveglianza sparsi per la città. Così gli agenti del locale commissariato, lo hanno identificato e arrestato. Si tratta di un uomo di 37 anni del posto, con precedenti penali, accusato di aver compiuto due rapine in poco meno di un mese.

La prima risale allo scorso 28 agosto. A raccontarla sono le telecamere di sicurezza del punto vendita in cui si vede un uomo arrivare in bici. Indossa, nonostante le temperature alte, un passamontagna, un pantalone in felpa scuro, un maglione a righe e un paio di ciabatte. Il colpo viene messo a segno in pochi secondi: l'uomo si avvicina al registratore di cassa, ne prende il contenuto e fugge. Schiacciare sui pedali però, sarà stato faticoso: così, decide di sfilarsi il cappuccio e di continuare a pedalare. Il successivo 24 settembre, viene compiuta un'altra rapina sempre in un supermercato di Barletta. Questa volta il rapinatore indossa un giubbotto azzurro e blu, un pantalone scuro, un cappello blu con falda rossa e gialla e delle sneaker dai lacci azzurro, giallo e arancione fluo. Anche qui, la rapina avviene in poco tempo: il rapinatore incappucciato porta via l'incasso e si fugge a piedi. Anche in questo caso, a seguirlo ci sono le telecamere di videosorveglianza. Confrontando le immagini, ascoltando i testimoni e spulciando nei loro database, i poliziotti arrivano al 37enne e lo arrestano. Ora è in carcere. (ANSA).