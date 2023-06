Sisto, io candidato sindaco Bari? Per ora faccio il viceministro

(ANSA) - BARI, 05 GIU - "Ognuno deve fare quello che sa fare.

In questo momento io sono viceministro della Giustizia e ho il compito di portare a termine la riforma della giustizia, poi il futuro è sempre possibilista. Mai dire mai". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, durante la presentazione del comitato cittadino di Forza Italia in vista delle elezioni Comunali di Bari, in programma nel 2024. Sisto ha risposto a chi gli chiedeva se potrebbe essere lui il candidato sindaco del centrodestra. "Oggi sono viceministro - ha evidenziato - faccio un lavoro che mi piace, cerco di portare a termine il compito che il presidente Berlusconi mi ha affidato".

(ANSA).