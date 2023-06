Margherita Mastromauro presidente 'Pasta' a Unione Italiana Food

(ANSA) - BARI, 05 GIU - Margherita Mastromauro è la nuova presidente del settore Pasta di Unione Italiana Food (Uif) e presiederà il consiglio e l'assemblea per i prossimi quattro anni. "Rappresentare i produttori di pasta - dichiara la nuova presidente Margherita Mastromauro - è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità al tempo stesso. La pasta è un alimento globale, pregiato sotto il profilo nutrizionale e ha un ruolo centrale nell'alimentazione di tutti. Farò quindi del mio meglio per continuare a contribuire alla sua valorizzazione e alla diffusione dei suoi innumerevoli valori positivi. Ringrazio Riccardo Felicetti di passarmi il campanello della presidenza, ne farò un uso saggio".

"Faccio i miei auguri alla nuova presidentessa - commenta Riccardo Felicetti, presidente uscente - sperando possa essere un mandato pieno di soddisfazioni. In questi anni abbiamo affrontato molte sfide, alcune non facili, ma il nostro ruolo è quello di accrescere la fiducia che i consumatori ci hanno manifestato in questi anni e continuare ad investire in un settore chiave del Made in Italy".

Margherita Mastromauro è presidente di Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A. da gennaio 2020. Dal 1995 al 2019 è azionista e general manager dell'azienda di famiglia, fondata nel 1902 a Corato, in provincia di Bari dal Cavalier Leonardo Mastromauro. Laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Bari ha seguito la preparazione al concorso per la carriera diplomatica. È stata presidente della sezione Agroalimentare e componente del comitato di presidenza BA-BT.

Unione Italiana Food, invece, rappresenta 550 imprese di oltre 20 gruppi merceologici, che danno lavoro a 100.000 persone e sviluppano un fatturato superiore a 45 miliardi di euro, di cui 14 miliardi di export. (ANSA).