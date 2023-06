Ex sede Banca d'Italia a Barletta intitolata a Vincenzo Desario

(ANSA) - BARLETTA, 05 GIU - L'ex sede della Banca d'Italia a Barletta sarà intitolata a Vincenzo Desario, che dal 1994 al 2006, ha ricoperto per la stessa banca il ruolo di direttore generale ed era originario di Barletta.

La cerimonia si terrà domenica 11 giugno alla presenza tra gli altri del capo dipartimento della vigilanza della Banca d'Italia, Giuseppe Siani, della direttrice centrale dell'Abi, Francesca Palisi, di alcuni familiari di Desario e del sindaco Cosimo Cannito. Al termine degli interventi sarà scoperta una targa in memoria di Desario dalla moglie Luciana. L'ex direttore generale della Banca d'Italia è morto all' età di 87 anni nel novembre del 2020.

"In molti - si legge in una nota del Comune di Barletta proprietario dell'immobile che è ora sede di uffici comunali - ricordano la figura di Vincenzo Desario come uomo di onestà intellettuale specchiata e rigorosa. Fedele servitore delle istituzioni, Vincenzo Desario ha saputo svolgere con alta professionalità anche il delicato ruolo di sostituto governatore della Banca d'Italia nel 2005 a seguito delle dimissioni dell'allora governatore Antonio Fazio. Ebbe anche un ruolo da rigoroso protagonista nel passaggio dalla lira all' euro".

"Riconoscere la levatura umana e professionale di Vincenzo Desario - affermano il sindaco e l' assessore alla cultura Oronzo Cilli - non è soltanto un dovere istituzionale.

Rappresenta soprattutto, la spontanea riconoscenza che l'amministrazione comunale, a nome di tutti i concittadini, rivolge alla sua memoria e ai suoi familiari per l'enorme lavoro svolto in decenni di attività". (ANSA).